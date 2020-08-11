В Украине за июль зарегистрировано более 1,3 тыс. случаев ВИЧ-инфекции - ЦОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В июле в Украине официально зарегистрировано 1356 случаев ВИЧ и 366 - СПИД. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ, информирует УНН.
"В июле 2020 году в Украине официально зарегистрировано 1356 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 366 пациентов диагностирован СПИД, 171 человек умер от СПИДа", - говорится в сообщении.
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2020 года:
▪️ гетеросексуальный - 783;
▪️ гомосексуальный - 29;
▪️ парентерально - 533;
▪️ от матери к ребенку - 177, большинство детей (около 98%) после 18 месяцев не будет ВИЧ-инфекции;
▪️ неизвестен - 3.
"Чем раньше человек с ВИЧ начинает принимать антиретровирусную терапию, тем лучше для его здоровья и безопасности его близких. За последние пять лет в Украине охват антиретровирусной терапией возрос почти вдвое (с 56 тысяч до 102 тысяч человек), содержание на терапии через 12 и более месяцев от ее начала возросло с 69% до 88%", - отмечают в ЦОЗ.
Указывается, что лечение ВИЧ препятствует размножению вируса в организме, способствует восстановлению иммунной системы и защищает организм от болезней, которые опасны для людей с ослабленным иммунитетом.
Отмечается, что в этом году выделено более 207 млн грн на финансирование услуг по профилактике вируса иммунодефицита человека, ухода и поддержке пациентов, живущих с ВИЧ.
Как сообщалось ранее в УНН, в этом году в Украину доставят около 50 тысяч курсов лечения вирусного гепатита С.