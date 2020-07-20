Цього року в Україну доставлять близько 50 тисяч курсів лікування вірусного гепатиту С

ukru
Ексклюзив
08:24 • 14973 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 62795 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 84652 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 161313 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 133897 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 144697 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146450 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129051 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183090 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126214 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 100564 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 138794 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 119444 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 105850 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 106096 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 15026 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 62831 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 84686 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 74847 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 128231 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 102990 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103750 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121624 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138285 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136394 перегляди
Актуальне
Цього року в Україну доставлять близько 50 тисяч курсів лікування вірусного гепатиту С

Цього року в Україну доставлять близько 50 тисяч курсів лікування вірусного гепатиту С

Київ • УНН

 • 12919 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. У 2020 році в Україну доставлять близько 49 786 курсів лікування вірусного гепатиту С. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.

"У 2020 році будуть доставлені препарати на 49 786 курсів лікування вірусного гепатиту С (ВГС). На 2020 рік зібрано найбільшу заявку для лікування вірусного гепатиту С за весь час лікування ВГС в Україні – потреба у 27 889 курсах", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у 2019 році лікуванням ВГС скористалися 9 600 осіб. У той час, як у 2018 році пролікувалися лише 1 730 людей.

"Станом на січень 2020-го року в Україні зареєстровано 1 342 418 людей, інфікованих ВГС. Під медичним наглядом перебуває лише 87 269 осіб. Також зареєстровано 559 341 інфікована людина вірусним гепатитом В (ВГВ). Під медичним наглядом перебуває лише 23 631 особа", - додається у повідомленні.

У листопаді 2019 року Україна приєдналася до Глобальної стратегії з елімінації вірусних гепатитів B та C, ухваливши Державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року. Цілями реалізації Державної стратегії до 2030 року є:

▪️ попередження 90% нових випадків вірусних гепатитів;
▪️ 90% осіб, які хворіють на ВГ, будуть продіагностовані та знатимуть про свою хворобу;
▪️ до 90% хворих отримають лікування, яке буде ефективним і призведе до повного одужання (для ВГC) або ефективного контролю хвороби (для ВГB).

Нагадаємо, вірусними гепатитами В і С в Україні хворіють близько 2 млн осіб. Гепатит В невиліковний, а ось гепатит С можна вилікувати з ймовірністю 100% і досить швидко. Головне - застосовувати якісні офіційні препарати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32