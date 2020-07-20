Цього року в Україну доставлять близько 50 тисяч курсів лікування вірусного гепатиту С

"У 2020 році будуть доставлені препарати на 49 786 курсів лікування вірусного гепатиту С (ВГС). На 2020 рік зібрано найбільшу заявку для лікування вірусного гепатиту С за весь час лікування ВГС в Україні – потреба у 27 889 курсах", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у 2019 році лікуванням ВГС скористалися 9 600 осіб. У той час, як у 2018 році пролікувалися лише 1 730 людей.

"Станом на січень 2020-го року в Україні зареєстровано 1 342 418 людей, інфікованих ВГС. Під медичним наглядом перебуває лише 87 269 осіб. Також зареєстровано 559 341 інфікована людина вірусним гепатитом В (ВГВ). Під медичним наглядом перебуває лише 23 631 особа", - додається у повідомленні.

У листопаді 2019 року Україна приєдналася до Глобальної стратегії з елімінації вірусних гепатитів B та C, ухваливши Державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року. Цілями реалізації Державної стратегії до 2030 року є:

▪️ попередження 90% нових випадків вірусних гепатитів;

▪️ 90% осіб, які хворіють на ВГ, будуть продіагностовані та знатимуть про свою хворобу;

▪️ до 90% хворих отримають лікування, яке буде ефективним і призведе до повного одужання (для ВГC) або ефективного контролю хвороби (для ВГB).

Нагадаємо, вірусними гепатитами В і С в Україні хворіють близько 2 млн осіб. Гепатит В невиліковний, а ось гепатит С можна вилікувати з ймовірністю 100% і досить швидко. Головне - застосовувати якісні офіційні препарати.