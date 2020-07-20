Цього року в Україну доставлять близько 50 тисяч курсів лікування вірусного гепатиту С
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У 2020 році в Україну доставлять близько 49 786 курсів лікування вірусного гепатиту С. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.
"У 2020 році будуть доставлені препарати на 49 786 курсів лікування вірусного гепатиту С (ВГС). На 2020 рік зібрано найбільшу заявку для лікування вірусного гепатиту С за весь час лікування ВГС в Україні – потреба у 27 889 курсах", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у 2019 році лікуванням ВГС скористалися 9 600 осіб. У той час, як у 2018 році пролікувалися лише 1 730 людей.
"Станом на січень 2020-го року в Україні зареєстровано 1 342 418 людей, інфікованих ВГС. Під медичним наглядом перебуває лише 87 269 осіб. Також зареєстровано 559 341 інфікована людина вірусним гепатитом В (ВГВ). Під медичним наглядом перебуває лише 23 631 особа", - додається у повідомленні.
У листопаді 2019 року Україна приєдналася до Глобальної стратегії з елімінації вірусних гепатитів B та C, ухваливши Державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року. Цілями реалізації Державної стратегії до 2030 року є:
▪️ попередження 90% нових випадків вірусних гепатитів;
▪️ 90% осіб, які хворіють на ВГ, будуть продіагностовані та знатимуть про свою хворобу;
▪️ до 90% хворих отримають лікування, яке буде ефективним і призведе до повного одужання (для ВГC) або ефективного контролю хвороби (для ВГB).
Нагадаємо, вірусними гепатитами В і С в Україні хворіють близько 2 млн осіб. Гепатит В невиліковний, а ось гепатит С можна вилікувати з ймовірністю 100% і досить швидко. Головне - застосовувати якісні офіційні препарати.