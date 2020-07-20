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В этом году в Украину доставят около 50 тысяч курсов лечения вирусного гепатита С

В этом году в Украину доставят около 50 тысяч курсов лечения вирусного гепатита С

Киев  •  УНН

 • 12917 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В 2020 году в Украину доставят около 49 786 курсов лечения вирусного гепатита С. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

"В 2020 году будут доставлены препараты на 49 786 курсов лечения вирусного гепатита С (ВГС). К 2020 году собрано наибольшую заявку для лечения вирусного гепатита С за все время лечения ВГС в Украине - потребность в 27889 курсах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году лечением ВГС воспользовались 9600 человек. В то время, как в 2018 году пролечились только 1730 человек.

"По состоянию на январь 2020 года в Украине зарегистрировано 1342418 человек, инфицированных ВГС. Под медицинским наблюдением находится только 87 269 человек. Также зарегистрировано 559 341 инфицированный человек вирусным гепатитом В (ВГВ). Под контролем находится лишь 23631 человек", - добавляется в сообщении.

В ноябре 2019 года Украина присоединилась к Глобальной стратегии по элиминации вирусных гепатитов B и C, приняв Государственную стратегию противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа, туберкулеза и вирусных гепатитов до 2030 года. Целями реализации Государственной стратегии до 2030 года являются:

▪️ предупреждение 90% новых случаев вирусных гепатитов;
▪️ 90% лиц, страдающих ВГ, будут продиагностированы и будут знать о своей болезни;
▪️ до 90% больных получат лечение, которое будет эффективным и приведет к полному выздоровлению (для ВГC) или эффективного контроля болезни (для ВГB).

Напомним, вирусными гепатитами В и С в Украине болеют около 2 млн человек. Гепатит В неизлечим, а вот гепатит С можно вылечить с вероятностью 100% и достаточно быстро. Главное - применять качественные официальные препараты.

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