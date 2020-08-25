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З початку року правець було зафіксовано у 7 областях України – МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. З початку року в Україні зареєстровано вісім випадків правця у семи областях, передає УНН з посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.

З початку року правець було зафіксовано у 7 областях України – МОЗ

"З початку року в Україні зареєстровано 8 випадків правця (5 дітей і 3 дорослих), за аналогічний період 2019 року — 7 випадків. Правець зафіксовано у 7 областях: Вінницькій — 2, Волинській — 1, Київській — 1, Львівській — 1, Миколаївській – 1, Полтавській — 1, Чернігівській — 1", - йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ підкреслили, що єдиним способом захиститися від правця є вакцинація.

"З початку року по 01.06 в Україні вакциновано лише 31,6% дітей до року від правця", - повідомили в Центрі.

Як повідомляв УНН, за даними ЦГЗ, у липні в Україні офіційно зареєстровано 1 356 випадків ВІЛ та 366 - СНІД.

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