З початку року правець було зафіксовано у 7 областях України – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. З початку року в Україні зареєстровано вісім випадків правця у семи областях, передає УНН з посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.
"З початку року в Україні зареєстровано 8 випадків правця (5 дітей і 3 дорослих), за аналогічний період 2019 року — 7 випадків. Правець зафіксовано у 7 областях: Вінницькій — 2, Волинській — 1, Київській — 1, Львівській — 1, Миколаївській – 1, Полтавській — 1, Чернігівській — 1", - йдеться в повідомленні.
У ЦГЗ підкреслили, що єдиним способом захиститися від правця є вакцинація.
"З початку року по 01.06 в Україні вакциновано лише 31,6% дітей до року від правця", - повідомили в Центрі.
Як повідомляв УНН, за даними ЦГЗ, у липні в Україні офіційно зареєстровано 1 356 випадків ВІЛ та 366 - СНІД.