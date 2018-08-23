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С начала года более 100 "ворам в законе" запретили въезд в Украину

Киев • УНН

 • 8241 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. С начала года правоохранители запретили въезд в Украину более ста "ворам в законе". Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

С начала года более 100 "ворам в законе" запретили въезд в Украину

"В рамках противодействия транснациональным организованным преступным группировкам сотрудники СБУ с начала года запретили въезд в Украину более ста" ворам в законе ", которые могут быть причастны к группировкам, которые специализируются на похищенные людей, вымогательстве, торговле оружием и наркотическими веществами", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ блокировали попытки спецслужб страны-агрессора дестабилизировать ситуацию в Украине через противоправную деятельность "воров в законе".

"Правоохранители установили, что представители криминальных кругов РФ и одной из стран Южного Кавказа пытались попасть в Украину для координации деятельности преступных группировок. "Воры в законе" должны взять под контроль перераспределение денежных потоков от противоправного бизнеса, в частности торговли наркотиками, похищение импортных автомобилей, а также от грабежей и разбойных нападений. По информации спецслужбы, часть "доходов" предусматривалась на финансирование бандформирований террористических организаций "Д/ЛНР". По замыслу иностранных кураторов противоправная деятельность "воров в законе" должна была заострить криминогенную обстановку в нашем государстве", - резюмировали в СБУ.

Напомним, полиция Киевского области задержала "вора в законе" по кличке Дато Агджабединський, которого ранее уже выдворили из Украины и запретили въезд на три года.

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