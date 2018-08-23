З початку року понад 100 “злодіям в законі” заборонили в’їзд до України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. З початку року правоохоронці заборонили в’їзд до України понад ста “злодіям в законі”. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.
“У рамках протидії транснаціональним організованим злочинним угрупованням співробітники СБУ з початку року заборонили в’їзд до України понад ста „злодіям в законі“, які можуть бути причетні до угруповань, що спеціалізуються на викрадені людей, вимаганні, торгівлі зброєю та наркотичними речовинами”, — повідомили у прес-службі.
Крім того, у відомстві додали, що співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ блокували спроби спецслужб країни-агресора дестабілізувати ситуацію в Україні через протиправну діяльність “злодіїв у законі”.
“Правоохоронці встановили, що представники кримінальних кіл РФ та однієї з країн Південного Кавказу намагалися потрапити до України для координації діяльності злочинних угруповань. „Злодії в законі“ мали взяти під контроль перерозподіл грошових потоків від протиправного бізнесу, зокрема торгівлі наркотиками, викрадення імпортних автомобілів, а також від грабежів та розбійних нападів. За інформацією спецслужби, частина „прибутків“ передбачалась на фінансування бандформувань терористичних організацій „Д/ЛНР“. За задумом іноземних кураторів протиправна діяльність „злодіїв в законі“ мала б загострити криміногенну обстановку в нашій державі”, — резюмували у СБУ.
Нагадаємо, поліція Київського області затримала “злодія в законі” на прізвисько Дато Агджабединський, якого раніше вже видворили з України і заборонили в’їзд на три роки.