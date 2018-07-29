С начала года на водоемах Украины погибло 70 детей

"Этот показатель уже значительно превысил прошлогоднюю июльскую статистику. Однако, даже это не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения. Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 704 человека, из которых 70 детей. При этом спасено 561 человек, в том числе 103 ребенка", - сообщили спасатели.

В ГоСЧС добавили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Напомним, спасатели в Закарпатской области нашли тело трехлетнего ребенка, которая накануне упала в реку и утонула.