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З початку року на водоймах України загинуло 70 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Лише з початку липня на водоймах країни загинуло 189 українців, з посиланням на прес-службу ДСНС України передає УНН.

“Цей показник вже значно перевищив минулорічну липневу статистику. Проте, навіть це не лякає людей, які нехтують застереженнями співробітників Служби порятунку. Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 704 людини, з яких 70 дітей. При цьому врятовано 561 людина, у тому числі 103 дитини”, — повідомили рятувальники.

У ДСНС додали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Нагадаємо, рятувальники у Закарпатській області знайшли тіло трирічної дитини, яка напередодні впала в річку та потонула.

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