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С начала года на пожарах погибло уже 453 человека

С начала года на пожарах погибло уже 453 человека

Киев  •  УНН

 • 10391 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. С начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные пресс-службы ГСЧС.

"Всего с начала 2019 нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 453 и 250 человек соответственно", - говорится в сообщении.

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Вчера, 25 февраля, во время ликвидации пожара в одной из квартир четырехэтажного дома на проспекте Шевченко в г. Одесса, спасатели обнаружили погибшую женщину 1938 года спасли пострадавшую хозяйку квартиры 1958 года и эвакуировали семерых жителей дома.

Спасатели добавили, что жизнь сразу 12-ти человек забрал огонь в течение 24 февраля. Еще восемь граждан получили травмы различной степени тяжести.

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Еще один пожар произошел в частном доме в г. Херсон. На ул. Янки Купала, травмы летние хозяева дома. В одной из комнат дома, вероятно из-за нарушения правила пользования печным отоплением, произошло возгорание домашних вещей. Как следствие - 80-летнего мужчину и 83-летнюю женщину доставили в реанимацию областной больницы с ожогами дыхательных путей и лица.

"В Николаевской области, а именно в городе Вознесенск, вследствие сильного задымления, которое образовалось в помещении от тлеющих вещей, погиб человек 1948 года", - добавили спасатели.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, по состоянию на 31 января, с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло уже 275 человек.

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