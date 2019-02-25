У столиці на території храму сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. На території одного із столичних храмів на вул. Стадіонній, що у Солом’янському районі сталася пожежа в одноповерховій відселеній будівлі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“25 лютого о 01:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території одного із столичних храмів на вул. Стадіонній, що у Солом’янському районі. На місце події було направлено чергове відділення 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини.Як виявилось, займання сталося в одноповерховій відселеній будівлі”, — йдеться у повідомленні.
О 02:10 пожежу було локалізовано, а вже о 03:01 — ліквідовано.
За даними рятувальників, жертв та потерпілих немає. Встановлюється причина пожежі.
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