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У столиці на території храму сталася пожежа

У столиці на території храму сталася пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. На території одного із столичних храмів на вул. Стадіонній, що у Солом’янському районі сталася пожежа в одноповерховій відселеній будівлі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“25 лютого о 01:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території одного із столичних храмів на вул. Стадіонній, що у Солом’янському районі. На місце події було направлено чергове відділення 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини.Як виявилось, займання сталося в одноповерховій відселеній будівлі”, — йдеться у повідомленні.

О 02:10 пожежу було локалізовано, а вже о 03:01 — ліквідовано.

За даними рятувальників, жертв та потерпілих немає. Встановлюється причина пожежі.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області в селі Кривець Богородчанського району горів Свято-Серафимівський чоловічий монастир.

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