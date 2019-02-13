На Прикарпатті горів чоловічий монастир
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Івано-Франківській області в селі Кривець Богородчанського району горів Свято-Серафимівський чоловічий монастир. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
"13 лютого о 12:46 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу Свято-Серафимівського чоловічого монастиря в селі Кривець Богородчанського району. До місця направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини №4 смт. Богородчани, ДПРП Солотвино та Гута, МПК Старуня і Підгір’я, ДПД "Уніплит", - йдеться у повідомленні.
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На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, вся будівля була охоплена вогнем.
О 13:48 пожежу локалізовано на площі 225 кв.метрів.
До ліквідації пожежі залучено 25 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.
Рятувальникам вдалось врятувати поруч розташовану будівлю.
У ДСНС додали, що жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, пожежа сталася у будівлі церкви євангельських християн-баптистів "Благодать Божа" у Миколаєві.