На Прикарпатье горел мужской монастырь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Ивано-Франковской области в селе Кривец Богородчанского района горел Свято-Серафимовский мужской монастырь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"13 февраля в 12:46 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре Свято-Серафимовского мужского монастыря в селе Кривец Богородчанского района. К месту направлено пожарных Государственной пожарно-спасательной части №4 с. Богородчаны, ДПРП Солотвино и Гута, МПК Старуня и Подгорье, ДПД "Униплит", - говорится в сообщении.
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На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений, все здание было охвачено огнем.
В 13:48 пожар локализован на площади 225 кв.метров.
К ликвидации пожара привлечено 25 человек личного состава и 8 единиц техники.
Спасателям удалось спасти рядом стоящее здание.
В ГСЧС добавили, что жертв и пострадавших нет.
Напомним, пожар произошел в здании церкви евангельских христиан-баптистов "Благодать Божья" в Николаеве.