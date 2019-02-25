В столице на территории храма произошел пожар

"25 февраля в 1:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории одного из столичных храмов на ул. Стадионная, что в Соломенском районе. На место происшествия было направлено дежурное отделение 3-й Государственной пожарно-спасательной частини. Как оказалось, возгорание произошло в одноэтажном отселенном здании", - говорится в сообщении.

В 2:10 пожар был локализован, а уже в 3:01 - ликвидирован.

По данным спасателей, жертв и пострадавших нет. Устанавливается причина пожара.

Напомним, в Ивано-Франковской области в селе Кривец Богородчанского района горел Свято-Серафимовский мужской монастырь.