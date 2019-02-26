З початку року на пожежах загинуло вже 453 людини

“Загалом, з початку 2019 нового року показник загиблих та постраждалих на пожежах становить вже 453 та 250 осіб відповідно”, — йдеться у повідомленні.

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Вчора, 25 лютого, під час ліквідації пожежі в одній з квартир чотириповерхового будинку на проспекті Шевченка у м. Одеса, рятувальники виявили загиблу жінку 1938 року народження, врятували постраждалу господарку квартири 1958 року народження та евакуювали сімох мешканців будинку.

Рятувальники додали, що життя одразу 12-ти людей забрав вогонь упродовж 24 лютого. Ще восьмеро громадян отримали травми різного ступеню тяжкості.

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Ще одна пожежа сталася у приватному будинку в м. Херсон на вул. Янки Купала, травмувалися літні господарі помешкання. В одній з кімнат будинку, ймовірно через порушення правила користування пічним опаленням, сталося загоряння домашніх речей. Як наслідок — 80-річного чоловіка та 83-річну жінку доставлено до реанімації обласної лікарні з опіками дихальних шляхів та обличчя.

“На Миколаївщині, а саме у місті Вознесенськ, внаслідок сильного задимлення, яке утворилось у помешканні від тліючих речей, загинув чоловік 1948 року народження”, — додали рятувальники.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, станом на 31 січня, з початку 2019 року на пожежах в Україні загинуло вже 275 людей.



