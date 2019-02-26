З початку року на пожежах загинуло вже 453 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. З початку 2019 року на пожежах в Україні загинуло 453 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані прес-служби ДСНС.
“Загалом, з початку 2019 нового року показник загиблих та постраждалих на пожежах становить вже 453 та 250 осіб відповідно”, — йдеться у повідомленні.
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Вчора, 25 лютого, під час ліквідації пожежі в одній з квартир чотириповерхового будинку на проспекті Шевченка у м. Одеса, рятувальники виявили загиблу жінку 1938 року народження, врятували постраждалу господарку квартири 1958 року народження та евакуювали сімох мешканців будинку.
Рятувальники додали, що життя одразу 12-ти людей забрав вогонь упродовж 24 лютого. Ще восьмеро громадян отримали травми різного ступеню тяжкості.
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Ще одна пожежа сталася у приватному будинку в м. Херсон на вул. Янки Купала, травмувалися літні господарі помешкання. В одній з кімнат будинку, ймовірно через порушення правила користування пічним опаленням, сталося загоряння домашніх речей. Як наслідок — 80-річного чоловіка та 83-річну жінку доставлено до реанімації обласної лікарні з опіками дихальних шляхів та обличчя.
“На Миколаївщині, а саме у місті Вознесенськ, внаслідок сильного задимлення, яке утворилось у помешканні від тліючих речей, загинув чоловік 1948 року народження”, — додали рятувальники.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.
Нагадаємо, станом на 31 січня, з початку 2019 року на пожежах в Україні загинуло вже 275 людей.