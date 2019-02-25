У курортній Затоці горіли бази відпочинку

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У смт Затока Одеської області, який є популярним чорноморським курортом, сталася пожежа на базах відпочинку. Вогнем знищено 20 будівель. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.