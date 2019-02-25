У курортній Затоці горіли бази відпочинку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У смт Затока Одеської області, який є популярним чорноморським курортом, сталася пожежа на базах відпочинку. Вогнем знищено 20 будівель. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.
"25 лютого о 04:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території бази відпочинку у смт Затока Білгород-Дністровського району. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що відкритим полум’ям горять будівлі на базах відпочинку "Черемшина" та "Надзбручча", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники зазначили, що гасіння пожежі ускладнювалося щільною забудовою території дерев’яними будівлями, а також відсутністю обладнаного місця для збору води з моря.
"Вогнеборці локалізували пожежу о 06:45 та ліквідували о 08:25 на площі 800 м.кв. Внаслідок пожежі вогнем знищено 20 будівель: 16 – одноповерхових, 3 – двоповерхових та 1 триповерхова. Врятовано 57 поруч розташованих будівель", - зазначили у ДСНС.
Загиблих та постраждалих в результаті пожежі немає. Причина займання встановлюється.
Нагадаємо, у господарчій будівлі у Кіровоградській області сталася пожежа, у якій загинули 18 свиней.