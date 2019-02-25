У пожежі на Кіровоградщині загинули 18 свиней

"24 лютого о 19:24 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу по вул. Лесі Українки с. Вербове Голованівського району. Після прибуття на місце події рятувальниками було встановлено, що горить 150 м2 покрівлі господарчої будівлі на території приватного домоволодіння, внаслідок чого загинуло 18 свиней (8 дорослих, 10 поросят), знищено 2 м3 дерев’яних балок та 5 т зерна кукурудзи", - йдеться в повідомленні.

О 21:21 рятувальники ліквідували пожежу. Причина займання встановлюється.

Нагадаємо, у Полтаві горів ринок на території колишнього заводу.