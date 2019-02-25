В пожаре в Кировоградской области погибли 18 свиней

"24 февраля в 19:24 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по ул. Леси Украинки с. Ракитное Голованевского района. По прибытию на место происшествия спасателями было установлено, что горит 150 м2 кровли хозяйственной постройки на территории частного домовладения, в результате чего погибли 18 свиней (8 взрослых, 10 поросят), уничтожено 2 м3 деревянных балок и 5 т зерна кукурузы", - говорится в сообщении.

В 21:21 спасатели ликвидировали пожар. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Полтаве горел рынок на территории бывшего завода.