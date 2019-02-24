ДСНС: у Полтаві сталася пожежа на території ринку, НП - ліквідовано
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Полтаві горів ринок на території колишнього заводу, на місці НП працювали 40 пожежників. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Полтавській області.
У Полтаві 24 лютого у приміщенні на території колишнього турбомеханічного заводу сталася пожежа, зайнялися торгові приміщення ринку “Київський”, розміщені на заводській території. Як повідомили місцеві ЗМІ — пожежа розпочалася близько 18 години.
Згодом, у прес-службі ДСНС у Полтавській області повідомили, що: “21:17 Пожежу торгових приміщень на колишній території Полтавського турбомеханічного заводу ліквідовано. Працювало від ДСНС 39 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки”.
Нагадуємо, у Дніпропетровській області під час пожежі у багатоповерхівці — врятовано 10 людей.