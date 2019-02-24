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ДСНС: у Полтаві сталася пожежа на території ринку, НП - ліквідовано

ДСНС: у Полтаві сталася пожежа на території ринку, НП - ліквідовано

Київ • УНН

 • 12202 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Полтаві горів ринок на території колишнього заводу, на місці НП працювали 40 пожежників. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Полтавській області.

У Полтаві 24 лютого у приміщенні на території колишнього турбомеханічного заводу сталася пожежа, зайнялися торгові приміщення ринку “Київський”, розміщені на заводській території. Як повідомили місцеві ЗМІ — пожежа розпочалася близько 18 години.

Згодом, у прес-службі ДСНС у Полтавській області повідомили, що: “21:17 Пожежу торгових приміщень на колишній території Полтавського турбомеханічного заводу ліквідовано. Працювало від ДСНС 39 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки”.

Нагадуємо, у Дніпропетровській області під час пожежі у багатоповерхівці — врятовано 10 людей.

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