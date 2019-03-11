С начала года в Украину не пустили более 1,7 тысячи россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. С начала 2019 года украинские пограничники отказали в пропуске в Украину более 1700 гражданам Российской Федерации. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Что касается граждан Российской Федерации, то более 1700 человек (не пустили - ред.)", - отметил Слободян.
Он добавил, что, в свою очередь, пограничные службы Российской Федерации не пропустили на территорию страны около 100 украинцев в 2019 году. Однако, по словам Слободяна, это неточная информация, а те случаи, когда граждане Украины при возвращении сообщили об этом.
Напомним, более 400 россиян сдали биометрические данные с начала года.
Кроме того, в 2019 году биометрический контроль прошли почти 16 тысяч россиян.
Как сообщал УНН, с начала 2019 года в Украину не пустили почти 6 800 иностранцев.