З початку року до України не впустили понад 1,7 тисяч росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. З початку 2019 року українські прикордонники відмовили у пропуску в Україну понад 1 700 громадянам Російської Федерації. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
"Що стосується громадян Російської Федерації, то понад 1 700 осіб (не пустили – ред.)", - зазначив Слободян.
Він додав, що, у свою чергу, прикордонні служби Російської Федерації не пропустили на територію країни близько 100 українців у 2019 році. Однак, за словами Слободяна, це неточна інформація, а ті випадки, коли громадяни України при поверненні повідомили про це.
Нагадаємо, понад 400 росіян здали біометричні дані з початку року.
Крім того, у 2019 році біометричний контроль пройшли майже 16 тисяч росіян.
Як повідомляв УНН, з початку 2019 року до України не пустили майже 6 800 іноземців.