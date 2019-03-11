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З початку року до України не впустили понад 1,7 тисяч росіян

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КИЇВ. 11 березня. УНН. З початку 2019 року українські прикордонники відмовили у пропуску в Україну понад 1 700 громадянам Російської Федерації. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Що стосується громадян Російської Федерації, то понад 1 700 осіб (не пустили – ред.)", - зазначив Слободян.

Він додав, що, у свою чергу, прикордонні служби Російської Федерації не пропустили на територію країни близько 100 українців у 2019 році. Однак, за словами Слободяна, це неточна інформація, а ті випадки, коли громадяни України при поверненні повідомили про це.

Нагадаємо, понад 400 росіян здали біометричні дані з початку року.

Крім того, у 2019 році біометричний контроль пройшли майже 16 тисяч росіян.

Як повідомляв УНН, з початку 2019 року до України не пустили майже 6 800 іноземців.

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