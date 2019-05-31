С начала года Госкино аннулировало одно прокатное удостоверение

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25330 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 46521 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63948 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117129 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110191 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136811 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144430 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130049 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130124 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131301 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Актуальное
С начала года Госкино аннулировало одно прокатное удостоверение

С начала года Госкино аннулировало одно прокатное удостоверение

Киев  •  УНН

 • 12389 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. С начала года Государственное агентство по вопросам кино аннулировало одно прокатное удостоверение. Об этом сообщили в Госкино в ответ на информационный запрос УНН.

"С начала 2019 года в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 №1315, приказов Министерства культуры Украины "О дополнении (обновлении) Переченя лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины, отменена государственная регистрация и признано недействительным свидетельство на право распространения и демонстрации фильма "Вісім перших побачень"( "Восемь первых свиданий"), реж. Додсон Д, Маляревский А., с участием Варнавы К. В ", - говорится в сообщении. 


Как сообщал УНН, в этом году Госкино профинансировало производство 8 фильмов.

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