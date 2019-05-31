С начала года Госкино аннулировало одно прокатное удостоверение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. С начала года Государственное агентство по вопросам кино аннулировало одно прокатное удостоверение. Об этом сообщили в Госкино в ответ на информационный запрос УНН.
"С начала 2019 года в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 №1315, приказов Министерства культуры Украины "О дополнении (обновлении) Переченя лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины, отменена государственная регистрация и признано недействительным свидетельство на право распространения и демонстрации фильма "Вісім перших побачень"( "Восемь первых свиданий"), реж. Додсон Д, Маляревский А., с участием Варнавы К. В ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в этом году Госкино профинансировало производство 8 фильмов.