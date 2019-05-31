З початку року Держкіно анулювало одне прокатне посвідчення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. З початку року Державне агентство з питань кіно анулювало одне прокатне посвідчення. Про це повідомили у Держкіно у відповідь на інформаційний запит УНН.
"З початку 2019 року відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію", пункту 12 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року №1315, наказів Міністерства культури України "Про доповнення (оновлення) Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України, скасовано державну реєстрацію та визнано недійсним посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільму "Вісім перших побачень" ("Восемь первых свиданий"), реж. Додсон Д, Маляревський О., за участю Варнави К. В", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у цьому році Держкіно профінансувало виробництво 8 фільмів.