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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72876 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 99577 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134443 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133172 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131165 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125737 просмотра

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7 марта, 08:52 • 162896 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117892 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141481 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145315 просмотра

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С начала года биометрический контроль прошли более 16 тысяч россиян

Киев  •  УНН

 • 15745 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В рамках усиления контроля за выездом и въездом с начала 2019 года Украина на границе сняла биометрические данные с более 16 000 граждан России. Об этом журналисту УНН сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"В рамках усиления контроля за выездом и въездом с начала 2019 года Украина на границе сняла биометрические данные с 16 200 граждан России", - рассказал Демченко.

Как сообщал УНН, Государственной пограничной службой Украины с 1 января 2018 года введена фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства с 70 государств, в том числе Российской Федерации. В МИД добавили, что практически фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляться во время их въезда в Украину и прохождения пограничного контроля в пунктах пропуска/контроля через государственную границу, контрольных пунктах въезда-выезда уполномоченными должностными лицами подразделений охраны государственного границы.

Напомним, в рамках усиления контроля за выездом и въездом за 2018 Украина на границе сняла биометрические данные с 478 000 граждан России.

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