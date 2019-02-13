С начала года биометрический контроль прошли более 16 тысяч россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В рамках усиления контроля за выездом и въездом с начала 2019 года Украина на границе сняла биометрические данные с более 16 000 граждан России. Об этом журналисту УНН сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"В рамках усиления контроля за выездом и въездом с начала 2019 года Украина на границе сняла биометрические данные с 16 200 граждан России", - рассказал Демченко.
Как сообщал УНН, Государственной пограничной службой Украины с 1 января 2018 года введена фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства с 70 государств, в том числе Российской Федерации. В МИД добавили, что практически фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляться во время их въезда в Украину и прохождения пограничного контроля в пунктах пропуска/контроля через государственную границу, контрольных пунктах въезда-выезда уполномоченными должностными лицами подразделений охраны государственного границы.
Напомним, в рамках усиления контроля за выездом и въездом за 2018 Украина на границе сняла биометрические данные с 478 000 граждан России.