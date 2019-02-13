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З початку року біометричний контроль пройшли понад 16 тисяч росіян

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У рамках посилення контролю за виїздом та в’їздом з початку 2019 року Україна на кордоні зняла біометричні дані з понад 16 тисяч громадян Росії. Про це журналісту УНН повідомив Начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"У рамках посилення контролю за виїздом і в’їздом з початку 2019 року Україна на кордоні зняла біометричні дані з 16 200 громадян Росії", - розповів Демченко.

Як повідомляв УНН, Державною прикордонною службою України з 1 січня 2018 року запроваджено фіксацію біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у тому числі Російської Федерації. У МЗС додали, що практично фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства буде здійснюватися під час їхнього в’їзду в Україну та проходження прикордонного контролю в пунктах пропуску/контролю через державний кордон, контрольних пунктах в’їзду-виїзду уповноваженими службовими особами підрозділів охорони державного кордону.

Нагадаємо, у рамках посилення контролю за виїздом і в’їздом за 2018 рік Україна на кордоні зняла біометричні дані з 478 тисяч громадян Росії.

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