З початку року біометричний контроль пройшли понад 16 тисяч росіян

"У рамках посилення контролю за виїздом і в’їздом з початку 2019 року Україна на кордоні зняла біометричні дані з 16 200 громадян Росії", - розповів Демченко.

Як повідомляв УНН, Державною прикордонною службою України з 1 січня 2018 року запроваджено фіксацію біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у тому числі Російської Федерації. У МЗС додали, що практично фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства буде здійснюватися під час їхнього в’їзду в Україну та проходження прикордонного контролю в пунктах пропуску/контролю через державний кордон, контрольних пунктах в’їзду-виїзду уповноваженими службовими особами підрозділів охорони державного кордону.



Нагадаємо, у рамках посилення контролю за виїздом і в’їздом за 2018 рік Україна на кордоні зняла біометричні дані з 478 тисяч громадян Росії.