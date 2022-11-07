С начала полномасштабной войны россия совершила более 2 тыс. преступлений против окружающей среды - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. С начала полномасштабного вторжения в Украину россия совершила более 2 тысяч преступлений против окружающей среды. Об этом в своем Twitter сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.
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“С 24 февраля россия совершила 2200 преступлений против окружающей среды. Ущерб окружающей среде уже превысил 37,4 млрд евро. Загрязнение воздуха является серьезной проблемой. Оно вызвано сжиганием нефтепродуктов и лесными пожарами”, – говорится в сообщении Джапаровой.
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В результате действий россии с начала полномасштабного вторжения пострадали 3 млн га украинских лесов, что почти треть лесного фонда страны. Страна-агрессор нанесла украинской окружающей среде ущерб на сумму более 1,35 триллиона гривен.