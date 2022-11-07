З початку повномасштабної війни росія скоїла понад 2 тис. злочинів проти довкілля - МЗС

Цитата

“З 24 лютого росія скоїла 2200 злочинів проти довкілля. Збитки довкіллю вже перевищили 37,4 млрд євро. Забруднення повітря є серйозною проблемою. Воно викликане спалюванням нафтопродуктів та лісовими пожежами”, – йдеться у повідомленні Джапарової.

Доповнення

Внаслідок дій росії з початку повномасштабного вторгнення постраждали 3 млн га українських лісів, що майже третина лісового фонду країни. Країна-агресор завдала українському довкіллю збитків на суму понад 1,35 трильйона гривень.