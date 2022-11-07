З початку повномасштабної війни росія скоїла понад 2 тис. злочинів проти довкілля - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія скоїла понад 2 тисячі злочинів проти навколишнього середовища. Про це у своєму Twitter повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.
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“З 24 лютого росія скоїла 2200 злочинів проти довкілля. Збитки довкіллю вже перевищили 37,4 млрд євро. Забруднення повітря є серйозною проблемою. Воно викликане спалюванням нафтопродуктів та лісовими пожежами”, – йдеться у повідомленні Джапарової.
Доповнення
Внаслідок дій росії з початку повномасштабного вторгнення постраждали 3 млн га українських лісів, що майже третина лісового фонду країни. Країна-агресор завдала українському довкіллю збитків на суму понад 1,35 трильйона гривень.