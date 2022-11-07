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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 609 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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З початку повномасштабної війни росія скоїла понад 2 тис. злочинів проти довкілля - МЗС

З початку повномасштабної війни росія скоїла понад 2 тис. злочинів проти довкілля - МЗС

Київ • УНН

 • 236712 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія скоїла понад 2 тисячі злочинів проти навколишнього середовища. Про це у своєму Twitter повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.

Цитата

“З 24 лютого росія скоїла 2200 злочинів проти довкілля. Збитки довкіллю вже перевищили 37,4 млрд євро. Забруднення повітря є серйозною проблемою. Воно викликане спалюванням нафтопродуктів та лісовими пожежами”, – йдеться у повідомленні Джапарової.

Доповнення

Внаслідок дій росії з початку повномасштабного вторгнення постраждали 3 млн га українських лісів, що майже третина лісового фонду країни. Країна-агресор завдала українському довкіллю збитків на суму понад 1,35 трильйона гривень.

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