С начала ООС Украина не потеряла ни одного метра территории на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. С начала проведения операции Объединенных сил ни м2 территории в Донецкой и Луганской областях не вышло из-под контроля Украины. Об этом говорится в ответе военной части А0135 на запрос журналиста УНН.
Так, за время проведения ООС, не нарушая Минских договоренностей, Объединенным силам удалось улучшить тактическое положение на отдельных участках на расстояние от 2 до 5 км.
"Результатом этого стало возвращение под контроль Украины территории общей площадью около 24 км2 и 3-х населенных пунктов: Хутор Вильный, Пивденное, Шумы и возвращены под военный контроль населенные пункты Викторовка, Розсадки. Наряду с этим, ни м2 территории в Донецкой и Луганской областях не ушло из-под контроля Украины", - говорится в ответе.
Как сообщал УНН, с начала проведения ООС погибло 102 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Напомним, 30 апреля 2018 формат АТО изменился на операцию Объединенных сил.