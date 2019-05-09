З початку ООС Україна не втратила жодного метра території на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. З початку проведення операції Об’єднаних сил жодного м2 території у Донецькій та Луганській областях не вийшло з-під контролю України. Про це йдеться у відповіді військової частини А0135 на запит журналіста УНН.
Так, за час проведення ООС, не порушуючи Мінських домовленостей, Об’єднаним силам вдалося покращити тактичне положення на окремих ділянках на відстань від 2 до 5 км.
"Результатом цього стало повернення під контроль України території загальною площею біля 24 км2 та 3-х населених пунктів: Хутір Вільний, Південне, Шуми та повернуті під військовий контроль населені пункти Вікторівка, Розсадки. Поряд із цим, жодного м2 території у Донецькій та Луганській областях не вийшло з-під контролю України", - зазначено у відповіді.
Як повідомляв УНН, з початку проведення ООС загинуло 102 військовослужбовці Збройних сил України.
Нагадаємо, 30 квітня 2018 року формат АТО змінився на операцію Об’єднаних сил.