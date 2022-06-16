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С начала месяца оккупанты 160 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области – ГПСУ

Киев • УНН

 • 86389 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. С начала месяца зафиксировано 160 обстрелов российскими оккупантами Черниговской и Сумской областей, из которых 120 были из артиллерии. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.

Цитата

"С начала месяца зафиксировано 160 обстрелов Черниговщины и Сумщины, из которых 120 – из артиллерии, остальные – из авиации и стрелкового вооружения", – говорится в сообщении.

Детали

Директор департамента охраны государственной границы Леонид Баран отметил, что в пределах Харьковской, Луганской и Донецкой областей пограничные подразделения под постоянными обстрелами удерживают оборону на определенных рубежах.

По его словам, на северном участке границы уже освобождены почти 800 километров.

Кроме того, семь батальонов вооруженных сил рф в брестской и гомельской областях продолжают выполнять задачи по усилению границы с Украиной.

Дополнение

14 июня сообщали, что оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей.

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