З початку місяця окупанти 160 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину – ДПСУ

Цитата

"З початку місяця зафіксовано 160 обстрілів Чернігівщини та Сумщини, з яких 120 – з артилерії, решта – з авіації та стрілкового озброєння", – ідеться в повідомленні.

Деталі

Директор департаменту охорони державного кордону Леонід Баран зазначив, що в межах Харківської, Луганської та Донецької областей прикордонні підрозділи під постійними обстрілами тримають оборону на визначених рубежах.

За його словами, на північній ділянці кордону вже звільнено майже 800 кілометрів.

Окрім того, сім батальйонів збройних сил рф у брестській та гомельській областях продовжують виконувати завдання з посилення кордону з Україною.

Доповнення

14 червня повідомляли, що окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.