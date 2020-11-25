С начала карантина в Киеве полиция составила почти 6 тыс. админпротоколов

"Всего с начала карантина полицейские Киева составили 5 926 административных протоколов и начали 14 уголовных производств. Если проанализировать эти статистические данные, то могу говорить, что нарушений фиксируется меньше, чем, например, в марте или апреле. Это объясняется тем, что люди понимают необходимость соблюдения карантина. Однако не последнюю роль играет и профилактическая работа, которую проводят полицейские с киевлянами и гостями столицы", - отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, ежедневно к проведению профилактической работы и проверок соблюдения установленных правительством ограничений привлекается около 1000 правоохранителей.

Напомним, по информации Минздрава, инициированный правительством карантин выходного дня помогает в остановке распространения COVID-19.