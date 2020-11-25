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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 36106 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 56119 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 69085 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 82494 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111202 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113435 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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С начала карантина в Киеве полиция составила почти 6 тыс. админпротоколов

С начала карантина в Киеве полиция составила почти 6 тыс. админпротоколов

Киев  •  УНН

 • 12646 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. С начала карантина в Киеве полицейские составили 5 926 административных протоколов. Сейчас нарушений меньше, чем в марте или апреле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

"Всего с начала карантина полицейские Киева составили 5 926 административных протоколов и начали 14 уголовных производств. Если проанализировать эти статистические данные, то могу говорить, что нарушений фиксируется меньше, чем, например, в марте или апреле. Это объясняется тем, что люди понимают необходимость соблюдения карантина. Однако не последнюю роль играет и профилактическая работа, которую проводят полицейские с киевлянами и гостями столицы", - отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, ежедневно к проведению профилактической работы и проверок соблюдения установленных правительством ограничений привлекается около 1000 правоохранителей.

Напомним, по информации Минздрава, инициированный правительством карантин выходного дня помогает в остановке распространения COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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