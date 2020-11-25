Степанов про ефект карантину вихідного дня: нам вдається зупинити COVID-19

“Щодо результатів, то ми хотіли зупинити ураганну динаміку COVID-19. Ми зараз бачимо, що в цих цифрах, там 12, 13 тисяч, до 15, наша медична система працює в напруженому графіку, але це не критичні речі. І нам здається, що нам вдається це зупинити (динаміку поширення COVID-19 — ред.). Але, якщо ми говоримо про відчутність цих результатів, чи досягли ми ефекту цими протиепідемічними заходами, то треба дивитися мінімум + 14 днів. Адже 14 днів — це інкубаційний період захворювання й він має показати розірвання ланцюжка передачі хвороби”, - повідомив міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Заробітна плата медика повинна стартувати з 22 тисяч гривень – Степанов

Також він відзначив покращення відношення українців до карантину вихідного дня, порівнюючи перші та другі вихідні.

“Перша субота й неділя, яка була запроваджена під час карантину вихідного, м'яко кажучи, ми не зовсім добре дотримували цих обмежень, які були встановлені на вихідний день. Ми були свідками цього через світлини в соцмережах. Минулі вихідні вже було набагато краще”, - зазначив посадовець.

Нагадаємо, що в Україні на 8 годину 25 листопада зафіксовано вже 661 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — майже 14 тисяч, зростання у порівнянні з показником днем раніше.