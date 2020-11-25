З початку карантину у Києві поліція склала майже 6 тис. адмінпротоколів

"Загалом із початку карантину поліцейські Києва склали 5926 адміністративних протоколів та розпочали 14 кримінальних проваджень. Якщо проаналізувати ці статистичні дані, то можу говорити, що порушень фіксується менше, ніж було, наприклад, у березні чи квітні. Це пояснюється насамперед тим, що люди розуміють необхідність дотримання карантинних обмежень. Однак не останню роль відіграє і профілактична робота, яку проводять поліцейські із киянами та гостями столиці", - зауважив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, щодня до проведення профілактичної роботи та перевірок дотримання встановлених Урядом обмежень залучається близько 1000 правоохоронців.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, ініційований урядом карантин вихідного дня допомагає у зупинці поширення COVID-19.