С начала эпидемического сезона в Украине гриппом переболели около 2,5 млн человек

"На сегодня переболело с начала эпидемического сезона почти 2,5 млн человек, что составляет около 7% от всего населения страны. Если сравнивать нашу эпидемическую ситуацию с аналогичным периодом прошлого года, у нас отличается заболеваемость лишь на 14%. То есть заболеваемость довольно типична для данного времени года", - отметила Кошалко.

По ее словам, отмечается рост заболеваемости среди детского населения, что связано именно с тем, что дети после каникул попали в организованные коллективы, что способствует передаче инфекции.

Напомним, в Киеве, по состоянию на 27 января, наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Заболело 6,7 тыс. детей - что на 26% больше, чем на прошлой неделе.