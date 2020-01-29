З початку епідемічного сезону в Україні на грип перехворіли близько 2,5 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Від початку епідемічного сезону на грип в Україні перехворіли близько 2,5 млн осіб, що становить близько 7% від усього населення. Про це повідомила пі час брифінгу щодо епідемічної ситуації грипу та ГРВІ в Україні лікар-епідеміолог Центру громадського здоров’я України Оксана Кошалко, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні перехворіло з початку епідемічного сезону біля 2,5 млн осіб, що становить близько 7% від всього населення країни. Якщо порівнювати нашу епідемічну ситуацію з аналогічним періодом минулого року, у нас відрізняється захворюваність лише на 14%. Тобто захворюваність досить типова для даної пори року", - зазначила Кошалко.
За її словами, відмічається ріст захворюваності серед дитячого населення, що пов’язано саме з тим, що діти після канікул потрапили в організовані колективи, що сприяє передачі інфекції.
Нагадаємо, у Києві, станом на 27 січня, спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем. Захворіло 6,7 тис. дітей — на 26% більше, ніж минулого тижня.