С начала суток в зоне АТО потерь не было
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. С начала суток боевики в зоне проведения антитеррористической операции обстреляли из минометов позиции украинских военных вблизи села Травневое Луганской области. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
"На луганском направлении 12 мин калибра 82-мм боевики выпустили по нашим позициям вблизи Травневого, еще восемь в районе Луганского. Вражеские обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия дважды зафиксировано в районе Крымского", - сообщили в пресс-центре.
На донецком направлении противник обстрелял из гранатометов и стрелкового оружия позиции ВСУ вблизи Тарамчука и Авдеевки, а украинских защитников Марьинки - из стрелкового оружия и вооружения БМП.
"На Приморье из 120-мм миномета, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП оккупанты вели огонь неподалеку Павлополя, а с пехотного вооружения у Водяного", - отметили в пресс-службе.
Всего в течение суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.
"Более чем в половине случаев силы АТО давали противнику адекватный ответ. В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий сегодня не пострадал", - сообщили в штабе АТО.
Как сообщал УНН, с начала антитеррористической операции военные саперы обезвредили более 173,5 тыс. Взрывоопасных предметов и очистили 3,5 тыс. Гектаров территории от мин.