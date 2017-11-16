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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 27967 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 90653 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 83571 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100176 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100347 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 76599 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 101773 просмотра

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С начала суток в зоне АТО потерь не было

С начала суток в зоне АТО потерь не было

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. С начала суток боевики в зоне проведения антитеррористической операции обстреляли из минометов позиции украинских военных вблизи села Травневое Луганской области. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

"На луганском направлении 12 мин калибра 82-мм боевики выпустили по нашим позициям вблизи Травневого, еще восемь в районе Луганского. Вражеские обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия дважды зафиксировано в районе Крымского", - сообщили в пресс-центре.

На донецком направлении противник обстрелял из гранатометов и стрелкового оружия позиции ВСУ вблизи Тарамчука и Авдеевки, а украинских защитников Марьинки - из стрелкового оружия и вооружения БМП.

"На Приморье из 120-мм миномета, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП оккупанты вели огонь неподалеку Павлополя, а с пехотного вооружения у Водяного", - отметили в пресс-службе.

Всего в течение суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.

"Более чем в половине случаев силы АТО давали противнику адекватный ответ. В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий сегодня не пострадал", - сообщили в штабе АТО.

Как сообщал УНН, с начала антитеррористической операции военные саперы обезвредили более 173,5 тыс. Взрывоопасных предметов и очистили 3,5 тыс. Гектаров территории от мин.

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