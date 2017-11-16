З початку доби в зоні АТО втрат не було

"На луганському напрямку 12 мін калібру 82-мм бойовики випустили по наших позиціях поблизу Травневого, ще 8 – у районі Луганського. Ворожі обстріли з гранатометів та стрілецької зброї двічі зафіксовано у районі Кримського", - повідомили у прес-центрі.

На донецькому напрямку противник обстріляв з гранатометів та стрілецької зброї позиції ЗСУ поблизу Тарамчука і Авдіївки, а українських захисників Мар’їнки – зі стрілецької зброї і озброєння БМП.

"На Примор’ї зі 120-мм міномету, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП окупанти вели вогонь неподалік Павлополя, а з піхотного озброєння біля Водяного", - зазначили у прес-службі.

Загалом протягом доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню.

"Більш ніж у половині випадків сили АТО давали противнику адекватну відповідь. У результаті ворожих обстрілів жоден наш військовослужбовець сьогодні не постраждав", - повідомили у штабі АТО.

Як повідомляв УНН, з початку антитерористичної операції військові сапери знешкодили понад 173,5 тис. вибухонебезпечних предметів і очистили 3,5 тис. гектарів території від мін.