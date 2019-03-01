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С начала суток в ООС зафиксирован один вражеский обстрел

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. С начала суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксирован один вражеский обстрел, в том числе с применением минометов. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.

"С начала суток по состоянию на 12:00 состоялся 1 обстрел на Луганском направлении. С 7:35 враг из миномета калибра 120 мм начал обстреливать наши позиции в районе Новолуганское. Огонь оккупанты вели со стороны оккупированного Голубовского и в течение 55 минут выпустили 41 мину", - сообщил Праута.

По состоянию на данный момент потерь в рядах Объединенных силах нет, ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется украинскими военными.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 28 февраля, боевики 13 раз открывали огонь по позициям украинских войск, используя вооружение, которое запрещено минскими договоренностями.

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