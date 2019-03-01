З початку доби в ООС зафіксовано один ворожий обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. З початку доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано один ворожий обстріл, у тому числі із застосування мінометів. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку доби станом на 12:00 відбувся 1 обстріл на Луганському напрямку. З 7:35 ворог з міномету калібру 120 мм почав обстрілювати наші позиції в районі Новолуганського. Вогонь окупанти вели з боку окупованого Голубівського і протягом 55 хвилин випустили 41 міну", - повідомив Праута.
Станом на зараз втрат у лавах Об’єднаних силах немає, ситуація на лінії зіткнення повністю контрольована українськими військовими.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, 28 лютого, воворог 13 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, використовуючи озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.