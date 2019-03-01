З початку доби в ООС зафіксовано один ворожий обстріл

КИЇВ. 1 березня. УНН. З початку доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано один ворожий обстріл, у тому числі із застосування мінометів. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.