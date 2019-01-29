С начала суток в ООС не было ни одного вражеского обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. С начала текущих суток по состоянию на 12:00 украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил не зафиксировали выстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода, по состоянию на 12:00, на линии боевого соприкосновения не зафиксировано обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Потерь в рядах украинских военных нет. Ситуация вполне контролируемая украинскими подразделениями", - отметил Мотузяник.
Напомним, 28 января российские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие преступных обстрелов боевиков ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.