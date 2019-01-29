З початку доби в ООС не було жодного ворожого обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Від початку поточної доби станом на 12 годину українські військові в зоні проведення операції Об'єднаних сил не зафіксували пострілів з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Від початку цієї доби, станом на 12:00, на лінії бойового зіткнення не зафіксовано обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Втрат у лавах українських військових немає. Ситуація цілком контрольована українськими підрозділами", - зазначив Мотузяник.
Нагадаємо, 28 січня російські бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок злочинних обстрілів бойовиків жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.