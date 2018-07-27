С начала суток в зоне ООС погиб один военный

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня ... В ходе проведения инженерной разведки, в результате подрыва погиб один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Майорское, Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Гнутово, Павлополь и Широкино.



Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.



Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 32 раза нарушали режим прекращения огня.