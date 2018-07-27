З початку доби у зоні ООС загинув один військовий

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню… У ході проведення інженерної розвідки, внаслідок підриву загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окупанти відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Золоте, Майорське, Авдіївка, Мар’їнка, Лебединське, Гнутове, Павлопіль та Широкине.



Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.



Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 32 рази порушували режим припинення вогню.