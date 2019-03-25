С начала суток в зоне ООС зафиксировано два враждебных обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. С начала суток в районе проведения операции объединенных сил зафиксировано два вражеских обстрела. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
Сообщается, что оба обстрелы начались одновременно в 01:20.
Так, противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе Луганского.
Второй обстрел произошел вблизи пгт. Новотошковское - оккупанты с использованием пулеметов крупного калибра, а также стрелкового оружия, вели обстрел в течение 15 минут.
Вследствие обстрелов двух украинских защитников было ранено. Сейчас они находятся в военных медицинских заведениях.
Потери оккупантов уточняются.
Напомним, за минувшие сутки в районе проведения ООС было зафиксировано три вражеских обстрелов.