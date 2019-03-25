С начала суток в зоне ООС зафиксировано два враждебных обстрела

Сообщается, что оба обстрелы начались одновременно в 01:20.



Так, противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе Луганского.



Второй обстрел произошел вблизи пгт. Новотошковское - оккупанты с использованием пулеметов крупного калибра, а также стрелкового оружия, вели обстрел в течение 15 минут.



Вследствие обстрелов двух украинских защитников было ранено. Сейчас они находятся в военных медицинских заведениях.

Потери оккупантов уточняются.



Напомним, за минувшие сутки в районе проведения ООС было зафиксировано три вражеских обстрелов.