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ООС: бойовики здійснили 3 обстріли позицій українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. 24 березня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню, було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

ООС: бойовики здійснили 3 обстріли позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ”) обстріляли українських військових: “з мінометів калібру 82 мм — поблизу селища Золоте-4; з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї — у районі населеного пункту Новолуганське; з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також озброєння бойової машини піхоти — біля міста Попасна”.

Втрат серед особового складу підрозділів Об’єднаних сил немає.

“За даними розвідки, 24 березня вогнем у відповідь двох окупантів було знищено та одного поранено. Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“: зі снайперської зброї — у районі населеного пункту Луганське; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу селища міського типу Новотошківське. Внаслідок обстрілів двоє наших захисників отримали поранення”, — повідомили у прес-центрі ООС.

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