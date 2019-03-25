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ООС: боевики осуществили 3 обстрелы позиций украинских военных

Киев • УНН

 • 8246 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. 24 марта боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня, было применено запрещено минского договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: боевики осуществили 3 обстрелы позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Север”) обстреляли украинских военных: “из минометов калибра 82 мм — вблизи поселка Золотое-4; из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новолуганское; из минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружение боевой машины пехоты — около города Попасная”.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

“По данным разведки, 24 марта огнем двое оккупантов были уничтожены и один ранен. С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“: из снайперского оружия — в районе населенного пункта Луганское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи поселка городского типа Новотошковское. Вследствие обстрелов двое наших защитников получили ранения”, - сообщили в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

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