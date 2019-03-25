З початку доби у зоні ООС зафіксовано два ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. З початку доби в районі проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано два ворожих обстріли. Про це під час щоденного брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
Повідомляється, що обидва обстріли розпочалися одночасно о 01:20.
Так, противник обстріляв з великокаліберних кулеметів опорний пункт підрозділу Об’єднаних сил у районі Луганського.
Другий обстріл відбувся поблизу смт. Новотошківське – окупанти з використанням кулеметів великого калібру, а також стрілецької зброї, вели обстріл протягом 15 хвилин.
Внаслідок обстрілів двох українських захисників було поранено. Наразі вони перебувають у військових медичних закладах.
Втрати окупантів уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення ООС було зафіксовано три ворожих обстріли.