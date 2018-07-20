С начала суток на Донбассе получил ранение один украинский военный

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов получил ранения один наш военнослужащий. Его эвакуировали, и теперь нашему защитнику предоставляется вся необходимая квалифицированная помощь в военном мобильном госпитале", - сообщил Гуцуляк.

В общем, с полуночи защитниками Украины уже было зафиксировано два прицельных вражеских обстрелов. Ночью на приморской области обороны российско-оккупационные войска вели длительные обстрелы защитников Водяного и Широкино из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, 19 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 18 раз открывал огонь по позициям украинских военных.