З початку доби на Донбасі зазнав поранення один український військовий

“На жаль, внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один наш військовослужбовець. Його евакуйовано, й наразі нашому захиснику надається уся необхідна кваліфікована допомога у військовому мобільному госпіталі”, — повідомив Гуцуляк.

Загалом, з опівночі захисниками України вже було зафіксовано два прицільних ворожих обстріли. Вночі на приморській ділянці оборони російсько-окупаційні війська вели тривалі обстріли захисників Водяного та Широкиного з гранатометів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, 19 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 18 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових.