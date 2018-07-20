З початку доби на Донбасі зазнав поранення один український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. З початку доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі один український військовий вже отримав поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“На жаль, внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один наш військовослужбовець. Його евакуйовано, й наразі нашому захиснику надається уся необхідна кваліфікована допомога у військовому мобільному госпіталі”, — повідомив Гуцуляк.
Загалом, з опівночі захисниками України вже було зафіксовано два прицільних ворожих обстріли. Вночі на приморській ділянці оборони російсько-окупаційні війська вели тривалі обстріли захисників Водяного та Широкиного з гранатометів та стрілецької зброї.
Нагадаємо, 19 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 18 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових.