С начала суток четверо украинских военных погибли, пятеро получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. С начала суток в результате обстрелов российско-оккупационными войсками четверо украинских военных погибли, пятеро получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях. По состоянию на 18.00 зафиксировано 22 обстрелы. К сожалению, четверо наших военных погибло, 5 - ранены", - говорится в сообщении.
Напомним, в ходе наступления на позиции украинских войск в районе Авдеевской промзоны боевики понесли значительные потери и отступили.
Как сообщал УНН, 29 января около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов.